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Avukatı tahliye için başvurdu

/PDY ve bağlantıları nedeniyle 35 yıl hapsi istenen ’li papaz Brunson’un ev hapsine alınmasına avukatından ikinci kez itiraz geldi

Giriş Tarihi: 15.8.2018
Avukatı tahliye için başvurdu
Terör örgütleri /PDY ve adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen 'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın ev hapsine alınmasına avukatından ikinci kez itiraz geldi. Daha önce 30 Temmuz 2018 tarihindeki başvuruyu reddedilmesi nedeniyle tekrar harekete geçen papazına avukatı, bir üst mahkemeye başvuru yaptı. Avukat, başvuru sırasında bir takım gerekçeler de sıralayarak, ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

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Bu arada ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde görevli Maslahatgüzar Jeffrey M. Hovenier de Brunson'u, Alsancak semtindeki evinde ziyaret etti. 1 saat papazın evinde kalan Hovenier, bağımsız yargıyı yok sayan küstah bir açıklama yaparak, "Hükümetimin talebi üzerine bu davaların sonuçlanması, herhangi bir gecikme olmadan ve şefaf bir şekilde sonuçlanması için Türk otoritelerine çağrılarımızı sürdürüyoruz" dedi. Maslahatgüzar Hovenier'ın ziyareti sırasında, Brunson'un evinin karşısındaki apartmanda oturan vatandaşlardan biri daireye Türk bayrağı astı.
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Avukatı tahliye için başvurdu
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