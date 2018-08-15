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Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişlerin ücretsiz olmasına ilişkin karar 'de yayımlandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 07:53 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 08:07
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, dolayısıyla 18 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'dan başlayarak, 27 Ağustos Pazartesi saat 07.00'ye kadar "yap-işlet-devret" projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve 'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Aynı karar kapsamında, 21 Ağustos Salı günü saat 00.00'dan başlayarak, 24 Ağustos Cuma günü saat 24.00'e kadar belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

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