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kaplanları yine geleceğiz, yine destek olacağız

ABBAS ÇAKAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018
Berlin kaplanları yine geleceğiz, yine destek olacağız
'ye karşı başlatılan ekonomik savaş üzerine, Başkan 'ın "leri bozdurun" çağrısına en anlamlı yanıt, 'nın kentindeki 10 gurbetçiden geldi. Aralarında topladıkları 84 bin 800 euro'yu, 'nin Körfez ilçesinden olan ve İstanbullu 'a teslim etti. Akıncı ve Sarman'da Berlin'den Kocaeli'ne gelerek, 84 bin 800 euro'yu bozdurdu. İki Berlin kaplanı Almanya dönüşleri öncesi SABAH'a konuştu.
Ramazan Akıncı: Reisimiz, Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik savaşa karşı vatandaşlarımızdan döviz ve altınlarını bozdurmaları çağrısında bulundu. Bizde bu çağrıya kulak verdik Bundan sonrada Reis çağırdığında yine geleceğiz. Her zaman ülkemizin ve Reis'in yanındayız.
Tolga Sarman: Ülkemiz ve liderimiz ile gurur duyuyoruz. Türkiye'ye karşı oynanan oyunları görüyoruz. Bizim yaptığımız bu hareket, ülkesinden uzakta yaşayan bütün gurbetçilerimize örnek olsun.
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Berlin kaplanları yine geleceğiz, yine destek olacağız
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