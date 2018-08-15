Dolardan Türk Lirası’na dönüş

ABD'nin ekonomik yaptırım kararı almasının ardından doların yükselmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. Yurdun 4 bir yanında STK'lar, iş adamları ve vatandaşlar ellerindeki döviz
leri Türk Lirası
'na çeviriyor. Ankara:
15 Temmuz Platformu'na bağlı 90 STK, ANKESOB ve Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı üyeleri, döviz ve altın bozdurdu. ANKESOB Genel Başkan Vekili Hüseyin Ar "113 esnaf odası ve 100 bin esnafa çağrı yaptık. 1 milyon dolara yakın dövizn bozduruldu" dedi. İstanbul:
Fatih Sultanhamam'da bir grup esnaf ise "Bu millet dolarsız yaşar ama onursuz yaşayamaz" ve "Dik dur eğilme bu esnaf seninle" sloganları attı. Grup yaklaşık 300 bin doları Türk Lirası'na çevirdi. Iraklı 100 öğrenci de Türk bayraklarıyla bir banka
şubesine gidip 30 bin doları Türk Lirası'na çevirdi. İslam Dünyası STK'ları Birliği de (İDSB) bir bildiri yayımlayarak ABD menşeli elektronik ürünleri boykot kararına destek verdiğini açıkladı. Balıkesir: Organize Sanayi Bölgesi
(OSB) Yönetim Kurulu
, 1 milyon 160 bin doları Türk Lirası'na çevirdi. Balıkesir Valisi ve Balıkesir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Yazıcı, bu süreçte herkesin destek vermesi gerektiğini belirtti. AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Ziraat Bankasına giderek döviz bozdurdu. Kayseri:
Develi ilçesinde besicilik yapan Çağlar Aydın 10 bin TL'ye sattığı kurbanın parasını vergi dairesine giderek devlete bağışladı. Nevşehir:
Bahçelievler Hüseyin Yüncü Camiinde imamlık yapan Baki Öncel, bir aylık maaşını bağışladı. Hatay:
Hatay Uluslararası Nakliyecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Güler, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte dolar bozdurdu. Kahramanmaraş:
Elektrikçi Ali Osman Uzak ile Yasemin Tekin'in düğününde damat konuklardan dolar yerine Türk Lirası takmalarını istedi. Tokat:
Döviz bürolarına gelen vatandaşların yüzde 90'ı elinde bulunan dolarları ve altınları Türk Lirası'na çevirdi.