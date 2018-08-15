Halk CHP’li başkanı istifaya çağırdı

Tekirdağ
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Marmaraereğlisi ilçesinde bir grup vatandaş, CHP
'li Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan'ın yeterli hizmet yapmadığını ileri sürerek sokağa döküldü. Ellerinde 'başkan istifa' pankartlarıyla Marmaraereğilisi ilçesinin Bulvar Caddesinde yürüyüş yapan vatandaşlar, 'Çocuk parkı istiyoruz', 'Yol istiyoruz' diyerek eski belediye binasının önüne geldi. Burada belediye başkanını istifaya çağıran grup adına Hüseyin Alp isimli vatandaş basın açıklaması yaptı. YOLLAR ÇAMURLU PARKIMIZ YOK
Basın açıklaması sırasında olay yerine gelen belediye yetkilileri ile vatandaşlar arasında gergin anlar yaşandı. Alp, "Marmaraereğilisi Belediyesinden yeterli hizmet alamadığımızdan yollarımız çamurlu, çocuk parkımız yok, ayrıca sivrisineklerden ötürü pencerelerimizi açamamaktan şikayetçiyiz. Bu nedenle mahalle sakinleri olarak imza topladık. Hedefimiz 500 imza olmasına rağmen bin 100 imza topladık. Bakın ben bu imzaları toplamaya başlayınca 5'inci gün benim 28 yıldır aldığım imarı olan, iskanı olan daireme belediye geldi mühürledi" dedi. Konuşmaların ardından kalabalık olaysız dağıldı.