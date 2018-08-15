Her türlü ekonomik dayatmaya kapalıyız

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM
) Başkanı Binali Yıldırım
, 10. Büyükelçiler Konferansı'nın ikinci gününde büyükelçiler ile Çankaya Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geldi. Türkiye'nin siyasi hesaplarla yapılan ekonomik dayatmalara kapalı olduğunu söyleyen Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: ABD İLK ADIMI ATMALI:
Bu gelişmelerin temeli ekonomik değil, siyasidir. Amerikan yönetimi birtakım sözlerle, söylemlerle, yaptırımlarla Başkanın sorumsuz tweetleriyle istediğini yaptırmaya çalışmak yerine, yasalarımıza saygı çerçevesinde çözüm aramalıdır. Halen çözüm fırsatı olduğunu, çözüm için konuya suhuletle yaklaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda ilk adımı atması ve tutarlı bir noktaya gelmesi gereken ise Amerikan yönetimidir. OYUNLARA KARNIMIZ TOK:
Bir buçuk asırdır ülkemiz üzerine oynanan oyunlara artık karnımız toktur. Vatandaşlarımız sistematik bir saldırı altında olduğumuzu gayet iyi değerlendiriyorlar. 15 Temmuz hain FETÖ
darbesiyle sonuç alamayanlar bu kez de hüsrana uğramaya mahkum olacaklar. Milletimiz böyle durumlarda dayanmak dayanışma içinde olmak, gerekirse fedakarlık yapmak konusunda kararlıdır. Biz de gazi meclis olarak her türlü düzenlemeyi parti ayrımı gözetmeksizin milli şuur içinde yapmaya hazır olduğumuzu buradan ilan ediyorum. YARIN BAŞKASINA YAPILABİLİR
Yıldırım,
"Hamle yapanlar bir kez daha görmeli ve hesabını buna göre yapmalıdır. Bu yaşananlar açıkça gösteriyor ki Türkiye'ye yapılanlar yarın başkasına yapılabilir. Hukuk dışı tutuma, ilkel baskılara, uluslararası camianın Kudüs meselesinde olduğu gibi hep birlikte ses vermesi gerekmektedir. Dünyanın doğusundan batısına bütün dost ve müttefikler, NATO
ülkeleri çağdaş değerleri paylaşan bütün ülkeler bu keyfilik, aymazlık karşısında sesini daha gür şekilde yükseltmelidir" dedi.
TBMM Başkanı Yıldırım, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Yeni Zelanda
'nın Ankara Büyükelçisi Jane Wendy Hinton'ı kabul etti.