İbadi’den destek açıklaması: Türkiye ile birlikteyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Irak Başbakanı Haydar El İbadi 'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Erdoğan ve İbadi baş başa görüşmenin ardından çalışma yemeğinde iki ülke ekonomik ilişkilerinin yanı sıra siyasi, askeri, kültürel birçok konuyu değerlendirdi. Görüşmede Irak'taki su ve enerji sorunuyla ilgili yapılacak çalışmalar da ele alındı. Yapılan ortak basın açıklamasında Erdoğan şunları söyledi:Irak'ın toprak bütünlüğüne, siyasi bütünlüğüne, siyasi birliğine, egemenliğine atfettiğimiz önemi bir kez daha burada teyit etmek isterim. Irak hükümeti önce DEAŞ belasına ardından da gayri meşru referanduma karşı oldukça başarılı bir imtihan verdi. Yeni dönemde Irak halkının acil ihtiyaç ve taleplerin karşılanmasına yönelik adımların atılması önem arz ediyor. Türkiye olarak her türlü desteği sağlamaya hazırız. Terörle mücadele konusunda tam işbirliği içinde olma konusunda mutabık kaldık. Türkiye, Irak, terör örgütleri arasında ayrım yapmadık, yapmıyoruz. DEAŞ'lı canilerle, PKK'lı katiller arasında bizim nazarımızda fark yoktur. Her ikisi de kundaktaki bebekleri, sivilleri, yaşlıları katletmekten çekinmeyen vahşi yapılardır. PKK terör örgütüyle mücadelede Irak tarafından beklentilerimizi aktardım.Şu anda 2017 itibariyle aramızda yaklaşık 11 milyar dolarlık bir ticaret hacmi söz konusu. Bunu daha da arttırmak suretiyle Türkiye ile Irak'ın kendine yakışan bir ticaret hacmine sahip olması beklentimizdir. Türkiye ile Irak'ın kaderleri aynıdır. Irak'ın güvenlik, refah ve istikrarı, Türkiye'nin güvenlik, refah ve istikrarıdır.Irak Başbakanı Haydar El İbadi ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:"Hiçbir zaman Irak topraklarının Türkiye ve herhangi bir komşumuza karşı mekan olmasını istemeyiz. Hiçbir örgütün burada yuvalanmasını istemeyiz. Buna karşıyız. Özellikle Irak'ın kuzeyinde, biz bunun karşısındayız. Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, bir toplantı yaptı, sınırların kontrol altına alınması konusunda, özellikle Türkiye sınırının kontrol altına alınması için bir proje üzerinde durduk, bir plan kurduk. Buna müsamaha etmeyeceğiz. Sınır güvenliği, sınırın korunması, Türkiye'ye saldırıların önlenmesi konusunda Türkiye ile birlikteyiz. Türk şirketlerini Irak'ta yatırım yapmaya çağırıyoruz. Türk parası meselesinde Türkiye ile birlikteyiz. Alacağı her türlü tedbir konusunda Türkiye'yi destekliyoruz."