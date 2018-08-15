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’de kriptolu haberleşen ’cülere operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Fetullahçı Terör Örgütü’nün kriptolu haberleşme uygulaması kullanan mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 09:50 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 09:56
İzmir’de kriptolu haberleşen FETÖ’cülere operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca /'nin kendi mensupları arasında kullandığı kriptolu haberleşme uygulaması çu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı.

Operasyonda, FETÖ/PDY'nin yönetici ve mensupları tarafından örgüt içi gizli haberleşmede kullanılan, bu amaçla örgüt tarafından yazılımı oluşturulan ve örgüt tarafından sadece sadakatinden emin olunan mensupların kullanımına sunulan ByLock adlı programın kullanıcısı oldukları belirlenen K.S.E., M.A., B.Y.E., M.O., M.K. ve B.Ö. isimli 6 şüpheli hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı.

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İzmir’de kriptolu haberleşen FETÖ’cülere operasyon
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