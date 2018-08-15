İzmir’de kriptolu haberleşen FETÖ’cülere operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin kendi mensupları arasında kullandığı kriptolu haberleşme uygulaması ByLockçu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı.

Operasyonda, FETÖ/PDY'nin yönetici ve mensupları tarafından örgüt içi gizli haberleşmede kullanılan, bu amaçla örgüt tarafından yazılımı oluşturulan ve örgüt tarafından sadece sadakatinden emin olunan mensupların kullanımına sunulan ByLock adlı programın kullanıcısı oldukları belirlenen K.S.E., M.A., B.Y.E., M.O., M.K. ve B.Ö. isimli 6 şüpheli hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı.