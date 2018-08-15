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yine yolunu şaşırdı

lideri , yine bir milli meselede rotayı şaşırdı. ’nin ’ye karşı yaptığı ekonomik saldırıyı görmezden gelen Kılıçdaroğlu, partililerin ‘Hükümete destek verelim’ önerisine kulak tıkadı

EVRİN GÜVENDİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018
Kılıçdaroğlu yine yolunu şaşırdı
'nin 'ye yönelik ekonomik saldırısında de yine kafalar karışık. Bugüne kadar başta darbe girişimi ve FETÖ'yle mücadele olmak üzere pek çok önemli konuda kafa karışıklığı yaşayarak farklı yaklaşımlar sergileyen ve 'kontrollü darbe' diyerek FETÖ gerçeğini görmezden gelen CHP Genel Başkanı Kemal , ABD Başkanı 'ın Türkiye'ye yaptırımlarının ardından yaşanan ekonomik savaşta da ABD'nin yanında saf tuttu.

ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI YAPIYOR
Kılıçdaroğlu, ekonomide yaşanan gelişmeleri önceki gün toplanan 'da değerlendirdi. Toplantıda bazı MYK üyeleri Türkiye'ye yönelik ekonomik kuşatmada, ABD'ye karşı hükümetin yaptığı açıklamalar ve attığı adımların desteklenmesi önerisinde bulunduğu, buna karşılık Kılıçdaroğlu'nun hükümetin yanında yer almayacağını ortaya koyduğu kaydedildi. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin ekonomik savaşına toplumun her kesiminden gelen desteğe rağmen 'Erdoğan düşmanlığı'nı ön plana çıkarırken partisinden de farklı açıklamalar geliyor. Kendisine karşı 'kurultay' kavgası veren , "CHP yönetimindekiler, koltuklarının ikbali kadar, memleketin ikbali için de mücadele vermeleri gerektiğini hatırlayarak, yaşanan krize karşı alınması gereken ekonomik tedbirler geliştirip, hükümet ve kamuoyuyla paylaşmalıdır. Uluslararası topluma, özellikle bize yönelik saldırgan bir tutum takınan ABD yönetimine karşı tavrımızı açıkça ortaya koymalıyız" demişti. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da, herkesin ABD'ye karşı birleşmesi gerektiğini kaydederek "Amerika'ya karşı etrafında birleşeceğiz" dedi.
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Kılıçdaroğlu yine yolunu şaşırdı
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