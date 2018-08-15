O savcı tutuklandı

FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından üç gün önce görevden uzaklaştırılan Erzurum Cumhuriyet Savcısı Muhammed Ali Akkuş gözaltına alındı. Edirne'de İstanbul Emniyeti Organize Suçlar Şubesi tarafından gözaltına alınan Akkuş tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

BYLOCK KULLANDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

Akkuş hakkında HSK 1. Dairesi tarafından bir süre önce soruşturma izni verilmiş, incelemelerde ID numarası saptanarak Akkuş'un ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilmişti. Keşan Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Muhammet Ali Akkuş, HSK'nın geçtiğimiz günlerde yayınladığı Yaz Kararnamesi ile Erzurum Cumhuriyet Savcılığı'na atanmıştı, ardından da görevden uzaklaştırılmıştı.