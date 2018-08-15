Son dakika: FETÖ toplantıları düzenleyen zabıt katibine hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Yargıtay'daki yapılanmasında yer aldığı ve örgüt adına toplantılar düzenlediği belirtilen eski zabıt katibi Mehmet Fatih Işık, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Işık ve avukatı hazır bulundu.

Savunma yapan Işık, kamu görevinden uzaklaştırılmadan önce Yargıtay'da zabıt katibi olarak çalıştığını, örgütsel irtibatı bulunduğu iddia edilen kişilerden bazılarının iş arkadaşı olduğunu, bazılarını da tanımadığını ileri sürdü.

İDDİALARI REDDETTİ

FETÖ üyesi olmadığını ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ileri süren Işık, suçsuz olduğunu beyan ederek tahliyesini ve beraatini istedi.

Savunmanın ardından iddia makamından esasa ilişkin mütalaası soruldu.

Işık'ın, Yargıtay'daki FETÖ yapılanmasında yer aldığını, örgüt adına toplantılar organize ettiğini, örgüte eleman temini için çalışmalar yürüttüğünü ve şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını belirten iddia makamı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunması sorulan Işık, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği yönündeki savunmasını yineleyerek beraatini istedi.

Yapılan müzakerenin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, "FETÖ üyesi" olduğu gerekçesiyle Işık'ı 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.