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'de, Türkiye Gençlik Vakfı () Sosyal Destek Projesi (Sodes) kapsamında hayata geçirdiği hizmete açıldı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 09:43 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 09:44
TÜGVA'dan Kitap Kafe

Merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'deki açılışa Vali Ali İhsan Su, İl Müftüsü Şaban Kondi, Türkiye Gençlik Vakfı () Genel Başkan Yardımcısı Yunus Becit, TÜGVA İl Temsilcisi Ufuk Kayma, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve gençler katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Müftü Kondi'nin yaptığı dua ile başlayan açIışta, Vali Su ve beraberindekiler kafenin açılışını yaptı. Daha sonra 'yi gezen Vali Su, TÜGVA ortaokul kampında yapılan sınavda dereceye giren öğrencilere ödül ve hediyelerini verdi. Etkinlikte Vali Su kafede oturarak, açılışa katılanlarla bir süre sohbet etti.

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TÜGVA'dan Kitap Kafe
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