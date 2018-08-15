Vatandaş ihbar etti teröristler öldürüldü

Tunceli'de yürütülen operasyonda vatandaşın ihbarı sonrası 7 PKK
'lı etkisiz hale getirildi.
Merkez kırsalda vatandaşların ihbarı sonrası eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığı'nca operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 2'si kadın 7 teröristin, hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildiği bildirildi. Çatışmada 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, operasyonun halen devam ettiği belirtilerek, "Terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.
Kağızman Çemçe kırsalında güvenlik güçlerince yapılan operasyonda da 2 terörist etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Kağızman İlçesi Çemçe kırsalı Hisli Mağara bölgesinde terörle mücadele kapsamında yapılan operasyon neticesinde 2 bölücü terör örgüt mensubu, İnsansız Hava Aracı
(İHA
) takibi sonucu etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.