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’da 24 kişiye gözaltı

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Demokratik Bölgeler Partisi () Başkanı , ikinci başkan ve eski başkan 'ın da aralarında bulunduğu 24 / üyesi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü'nce Doğubayazıt, Diyadin, Patnos ve Eleşkirt ilçelerinde dün operasyon düzenlendi. Operasyonda, DBP Doğubayazıt İlçe Başkanı Ahmet Şah Sarı, ikinci başkan Fatma Oral ve eski başkan Selahattin Savaş'ın da aralarında bulunduğu 24 PKK/ KCK üyesi gözaltına alındı. 'tan 'ye kaçak giren 2 terörist de dün 'nde yakalandı.
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Ağrı’da 24 kişiye gözaltı
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