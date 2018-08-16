Ağrı’da 24 kişiye gözaltı

Demokratik
Bölgeler Partisi (DBP
) Doğubayazıt İlçe
Başkanı Ahmet Şah Sarı
, ikinci başkan Fatma Oral
ve eski başkan Selahattin Savaş
'ın da aralarında bulunduğu 24 PKK
/KCK
üyesi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ağrı
Emniyet Müdürlüğü'nce Doğubayazıt, Diyadin, Patnos ve Eleşkirt ilçelerinde dün operasyon düzenlendi. Operasyonda, DBP Doğubayazıt İlçe Başkanı Ahmet Şah Sarı, ikinci başkan Fatma Oral ve eski başkan Selahattin Savaş'ın da aralarında bulunduğu 24 PKK/ KCK üyesi gözaltına alındı. Kuzey Irak
'tan Türkiye
'ye kaçak giren 2 terörist de dün Kocaeli
'nde yakalandı.