AK Parti kongresinde neler bekleniyor?

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Şimdi sırada parti var. AK Parti'nin 6'ncı olağan kongresi bu nedenle tarihi bir kongre olacak. Başta CHP ve İP olmak üzere muhalefet partileri "koltuk kavgası"yla sarsılırken, AK Parti bir kez daha önüne değişimi koydu ve Türkiye toplumunun önüne yeni bir siyaset tarzıyla çıkmayı hedefliyor.

Tabi bunun nasıl olacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı sisteminde klasik başkanlık sistemlerinde görülen "gevşek" partiler dönemine mi geçilecek yoksa yerelden merkeze çok daha dinamik ve aktif bir particilik dönemi mi başlayacak?

AK Parti kongresinde iki şeyin öne çıkacağı öngörülüyor: Birincisi AK Parti'nin küresel rolü. ABD'nin kur saldırısında da görüldüğü gibi Türkiye, küresel düzeyde bir misyon yüklendi, AK Parti de bu misyonun siyasi merkezi durumunda. Partinin yeni motivasyonu bu...

İkincisi de buna paralel ama partinin iç yapısıyla ilgili... AK Parti'de bu kongreyle yani 17 yıl sonra ağırlıkla "ikinci nesil siyasetçi"ler döneminin başlayacağı öngörülüyor. Kısaca eskilerin sembolik kaldığı, genç ve kadın ağırlıklı yeni bir AK Parti yönetimi sürpriz olmayacak. Bu çerçevede yeni birçok isimden söz ediliyor. Örneğin AK Parti gençlik kollarından gelen Erkan Kandemir'in teşkilat başkanlığına getirilmesi gibi. MYK ve MKYK'nın da büyük oranda "Yeninesil" siyasetçilerden oluşacağı bekleniyor.

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