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Kongresi'ne 16 davet edildi

'nin, 18 Ağustos'ta yapılacak 6'ncı Olağan Kongresi için 16 ye davetiye gönderildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 13:05 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 13:08
AK Parti Kongresi'ne 16 siyasi parti davet edildi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Spor Salonu'nda, 18 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek kongreye gelecek davetliler arasında 414'ü yabancı konuk, 409 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 217 engelli, gazi ve şehit yakını, 124 yabancı devlet misyon temsilcisi, 70 uluslararası kurum ve kuruluş temsilcisi, 38 yabancı temsilcisi, 'de faaliyet gösteren 29 yabancı STK temsilcisi ile 16 siyasi partinin temsilcileri yer alıyor.

Davetiye gönderilen siyasi partilerden İYİ Parti dışındakilerin, kongresine katılacağı öğrenildi. 'nin ise henüz kongreye katılacak isimleri bildirmediği belirtildi.

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AK Parti Kongresi'ne 16 siyasi parti davet edildi
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