“Bu millet senin millilik numaralarını yutar mı?”

HAŞMET BABAOĞLU'NUN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Bir de gönülsüzce "aynı gemideyiz" demeye başlayanlar var.

Egeli CHP'lilerin pek sevdikleri köşe yazarları falan...

Günlerce düşünüp taşındılar: ABD'nin ekonomik saldırısı karşısında aynı gemide olduğumuzu mu söylesek, yoksa yine kıyıdan mı baksak?

Şimdi uyanıklık yaparak krizi sadece Ankara'yla Washington arasında bir mesele olarak gösterip ellerini temizleyip üste çıkmayı planlıyorlar.

Fakat gerçek ortada...

Krizi silah gibi kullananların esas hedefi bu topraklar ve millettir.

Benim bu köşecilere söyleyeceğim de açık...

Sen her fırsatta millete "bidon kafa" demişsin, şimdi o millet" senin "millilik" numaralarını yutar mı?

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