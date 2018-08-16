Darbecilere ceza yağdı

Darbe Girişimi
gecesi Sakarya
'da işgal girişiminde bulunan 2 albaya ağırlaştırılmış müebbet, 56 askere 20'şer yıl hapis cezası verildi. 15 Temmuz Darbe Girişimi gecesi Sakarya Valiliğini Zırhlı Personel Taşıyıcılarıyla işgal eden ve 16'sı silahla olmak üzere 23 kişiyi yaralayan 222 darbecinin yargılandığı dava sonuçlandı.
Mahkeme, darbe girişimini yöneten 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun ile Sakarya Merkez Komutanı Albay Ahmet Üzer'i, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağır müebbet hapis, 56 sanığı ise 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırdı. 164 sanık ise beraat etti.