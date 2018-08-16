Gülen’e övgüler düzen 10 FETÖ’cüye baskın!

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner'in talimatıyla FETÖ/PDY ile irtibatlı ve iltisaklı şüphelilerin deşifrelerine yönelik çalışma başlatıldı.

GÜLEN VE MENSUPLARI ÖVÜCÜ PAYLAŞIMLAR

Sosyal medya mecraları Facebook, Twitter, Instagram gibi herkes tarafından görülebilen hesaplar üzerinden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile örgüt mensuplarını övücü paylaşım ve beğenilerde bulunup veya beğenerek ana sayfalarında görünür yapan 10 şüpheli tespit edildi.

10 GÖZALTI KARARI

BUGÜN NELER OLDU

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilere yönelik İzmir ilinde 10 farklı adreste eş zamanlı olarak yakalama, gözaltı, arama-el koyma işlemi başlatıldı. Şüphelilerin adreslerine baskın düzenlendi.