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Gülen’e övgüler düzen 10 ’cüye baskın!

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı ’i ve örgüt mensuplarını övücü paylaşımlar yapan 10 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 09:27 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 09:29
Gülen’e övgüler düzen 10 FETÖ’cüye baskın!

Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner'in talimatıyla / ile irtibatlı ve iltisaklı şüphelilerin deşifrelerine yönelik çalışma başlatıldı.

GÜLEN VE MENSUPLARI ÖVÜCÜ PAYLAŞIMLAR

Sosyal medya mecraları Facebook, Twitter, Instagram gibi herkes tarafından görülebilen hesaplar üzerinden FETÖ elebaşı ile örgüt mensuplarını övücü paylaşım ve beğenilerde bulunup veya beğenerek ana sayfalarında görünür yapan 10 şüpheli tespit edildi.

10 GÖZALTI KARARI

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilere yönelik İzmir ilinde 10 farklı adreste eş zamanlı olarak yakalama, gözaltı, arama-el koyma işlemi başlatıldı. Şüphelilerin adreslerine baskın düzenlendi.
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Gülen’e övgüler düzen 10 FETÖ’cüye baskın!
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