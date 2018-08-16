İzmir'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya aracılığıyla FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i övücü nitelikte paylaşım yapan ve beğenilerde bulunan 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 9'u gözaltına alındı. Şüphelilerden birini ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Zanlılardan birinin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı da tespit edildi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.