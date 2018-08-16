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'de dan terör propagandasına gözaltı

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında, 9 kişi gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 09:44
İzmir'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı, aracılığıyla elebaşı 'i övücü nitelikte paylaşım yapan ve beğenilerde bulunan 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 9'u gözaltına alındı. Şüphelilerden birini ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Zanlılardan birinin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı da tespit edildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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İzmir'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
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