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: 'nin kaybetmeyi göze alacağı bir müttefik değil

Sözcüsü Ahaber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. ile yaşanan gerilim üzerine konuşan Mahir Ünal, "Tehditlerle ile ilişki kurulmayacağını ABD'ye söyledik" dedi.

Giriş Tarihi: 16.8.2018 12:27 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 12:47

Mahir Ünal'ın açıklamalarından satırbaşları:

Beyaz Saray'dan 'ye yönelik gelen skandal açıklamalara yanıt veren Ünal, "Bu bir akıl tutulması." ifadelerini kullandı. Ünal, "Evangelist ve siyonist aklın yönetimine bedeli olacak. Tehditle Türkiye ile ilişki kurulmayacağını ABD'ye söyledik." dedi.

ABD İLE F-35 ANLAŞMASI

Ünal, ABD ile F-35 anlaşmasıyla ilgisi süren gerginlikle ilgili, "Türkiye, ABD'nin kaybetmeyi göze alacağı bir ülke değil." şeklinde konuştu.



KATAR'IN YATIRIM KARARI

Katar'ın Türkiye'ye yönelik yatırım kararı almasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ünal, " Bu kardeşliğin bir gereğiydi. Katar bu kardeşliğin gereğini yerine getirdi. Katar'a bu kardeşliğinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

TÜRKİYE-AB YAKINLAŞMASI

ABD'nin kur saldırısı sonrası, Türkiye- AB yakınlaşmasıyla ilgili konuşan Ünal, "AB ülkeleri Türkiye'nin istikrarına yatırım yapmak zorunda." ifadelerini kullandı..

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Mahir Ünal: Türkiye ABD'nin kaybetmeyi göze alacağı bir müttefik değil
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