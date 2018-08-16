Merkel: Güçlü ekonominiz bizim için önemli

Başkan Erdoğan, Almanya
Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel
ile dün telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve başta Suriye olmak üzere bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunuldu. Merkel, görüşmede Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından önemli olduğunu vurguladı. İki lider, önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Almanya'nın Maliye ve Ekonomi bakanlarının bir araya gelmesi konusunda mutabık kaldı. İki lider, işbirliğinin karşılıklı üst düzey ziyaretler ve temaslarla daha da güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını da teyit etti.