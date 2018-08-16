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: Güçlü ekonominiz bizim için önemli

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Merkel: Güçlü ekonominiz bizim için önemli
Başkan Erdoğan, Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela ile dün telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve başta Suriye olmak üzere bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunuldu. Merkel, görüşmede Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından önemli olduğunu vurguladı. İki lider, önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Almanya'nın Maliye ve Ekonomi bakanlarının bir araya gelmesi konusunda mutabık kaldı. İki lider, işbirliğinin karşılıklı üst düzey ziyaretler ve temaslarla daha da güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını da teyit etti.
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Merkel: Güçlü ekonominiz bizim için önemli
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