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de ittifak kararını açıkladı

ler için aday belirleme çalışmalarına yoğunlaşan , Kurban Bayramı'ndan sonra çalışmalarına start verecek. Aday olarak öncelikle mevcut belediye başkanlarını değerlendirecek parti yönetimince, in az farkla kaybedildiği, çok adayın bulunduğu yerler ile son seçimde aday olan ve bu talebi devam edenlerle ilgili bir portföy oluşturdu. MHP yerel seçimde herhangi bir ittifak yapmayacak ve ortak aday çıkarmayacak.

Giriş Tarihi: 16.8.2018 13:39
MHP yerel seçimde ittifak kararını açıkladı

Edinilen bilgiye göre, , 2019'un Mart ayında yapılması öngörülen için henüz resmi bir çalışma başlatmamış olsa da teşkilat ve adaylar bazında çalışmalarını sürdürüyor.

Bir önceki yerel den yaklaşık 1 buçuk yıl önce adaylarını belirleyen ve alana indiren MHP, bu seçimde de ilk olarak aday belirleme çalışmalarına yoğunlaştı.

Aday olarak öncelikle mevcut belediye başkanlarını değerlendiren MHP, seçimin az oyla kaybedildiği, çok adayın olduğu yerler ile son seçimde aday olan ve halen bu talebi devam edenlerle ilgili bir portföy oluşturdu.

KARNE

MHP'de, aday belirlemede mevcut il ve ilçe belediye başkanlarının taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiklerine ilişkin genel merkeze ulaşan ve bir nevi "karne" niteliğindeki raporlar etkili olacak.

Partide, bu raporları incelemek için oluşturulan ve çalışmalarını hızlandıran heyet, hazırladığı raporları belli aralıklarla MHP Genel Başkanı 'ye sunuyor.

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MHP yerel seçimde ittifak kararını açıkladı
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