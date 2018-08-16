TBMM
Başkanı Binali Yıldırım
, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın daveti üzerine ilk yurt dışı gezisini KKTC
'ye yaptı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı
'nda bir araya gelen Yıldırım, görüşmede Türkiye
ekonomisini hedef alan saldırıları değerlendirerek, "Türkiye'deki bütün siyasi partilerle birlikte, ülkeye yönelik saldırı karşısında kararlı bir duruş sergilendi. Bu asimetrik saldırı karşısında gerekli önlemleri alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz" dedi. Yıldırım, Kıbrıs sorununa ilişkin de, "Adanın ortak menfaatleri emrivakilerle tek yanlı ele geçirilmesi bir anlaşmazlık ve huzursuzluk kaynağı olacaktır" dedi. 'BİRLİK OLMALIYIZ'
Görüşmede KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklara ilişkin, bazı güçlerin binlerce kilometre öteden buraları karıştırıp buralarda kendi menfaatlerini kotarmaya çalıştığını aktararak, "Buna karşın dayanışma platformunu da geliştirebilmemiz lazım" diye konuştu.
Yıldırım, Rauf Denktaş
ile Dr. Fazıl Küçük'ün mezarlarını da ziyaret etti. LEFKOŞA