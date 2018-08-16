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Önlemleri alıyoruz

Başkanı Kıbrıs’tan mesaj verdi: ’nin milli parasına yapılan operasyon tüm dünyayı sarstı. Bundan sonra da ile dayanışma içerisinde olacağız

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Önlemleri alıyoruz
Başkanı , Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın daveti üzerine ilk yurt dışı gezisini 'ye yaptı. Cumhurbaşkanı ile 'nda bir araya gelen Yıldırım, görüşmede ekonomisini hedef alan saldırıları değerlendirerek, "Türkiye'deki bütün siyasi partilerle birlikte, ülkeye yönelik saldırı karşısında kararlı bir duruş sergilendi. Bu asimetrik saldırı karşısında gerekli önlemleri alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz" dedi. Yıldırım, Kıbrıs sorununa ilişkin de, "Adanın ortak menfaatleri emrivakilerle tek yanlı ele geçirilmesi bir anlaşmazlık ve huzursuzluk kaynağı olacaktır" dedi.

'BİRLİK OLMALIYIZ'
Görüşmede KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklara ilişkin, bazı güçlerin binlerce kilometre öteden buraları karıştırıp buralarda kendi menfaatlerini kotarmaya çalıştığını aktararak, "Buna karşın dayanışma platformunu da geliştirebilmemiz lazım" diye konuştu.
Yıldırım, ile Dr. Fazıl Küçük'ün mezarlarını da ziyaret etti. LEFKOŞA
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Önlemleri alıyoruz
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