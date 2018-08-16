Örgütün korkunç yüzü itiraflarda

Operasyonlar karşısında köşeye sıkışan PKK
'daki erime rakamlara da yansıdı. 1 Eylül 2016'dan bugüne 592'si erkek, 179'u kadın olmak üzere toplam 771 terörist, 1 Ocak 2018'den bugüne kadar ise, 165'i erkek, 79'u kadın olmak üzere toplam 244 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Bunların bir kısmının da ailelerine dolar verilerek kandırdığı ve öyle kaçırıldığı tespit edildi. Kadın ve çocuk yaştaki teröristlerin ifadeleri doğrultusunda hazırlanan raporda, kandırılarak dağa çıkarılan genç kızların Kandil'de seks kölesi gibi kullanıldığı belirtildi. Örgüt elebaşıları örgüte katılan kız ve erkek çocuklara cinsel istismarda bulundu, bu istismar sonunda birçok çocuk bunalıma girdi ve intihar etti. Terör örgütü tarafından canına kıyanların ailelerine ise çocuklarının çatışmada öldüğü yalanı söylendi. Terör örgütü kamplarında 9 yaşında çocukların dahi bulunduğu da tespit edildi.