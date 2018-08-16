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, resmi pasaportlara ve işadamlarına yi kaldırıyor

SELVA ÜNAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018
Rusya, resmi pasaportlara ve işadamlarına vizeyi kaldırıyor
Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile serbestisi konusunda anlaştığını dün Ankara'da açıkladı. Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında, DEİK, TİM ve Türkiye Müteahhitler Birliği'nin dün Ankara'da düzenlediği akşam yemeğinde konuştu. Çavuşoğlu, "İş adamlarımıza, özellikle TIR ve kamyon şoförlerimize, resmi pasaport sahiplerine, servis pasaport sahiplerine vizelerin kaldırılması konusunda prensipte anlaştık. Bayramdan sonra ortak çalışma grubumuz bir araya gelecek, bunu yürürlüğe koyacağız. Temennimiz tabii vizelerin tamamen kalkması" dedi. Çavuşoğlu, önümüzdeki günlerde AB Komisyon Başkanı Frans Timmermans ile bir araya geleceklerini ve vize serbestisi için çalışmalara yoğunlaşacaklarını da belirtti.
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Rusya, resmi pasaportlara ve işadamlarına vizeyi kaldırıyor
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