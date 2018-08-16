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Son dakika: 'da çatışma: Yaralı askerler var

Son dakika haberi! 'da 2 gün önce mermer ocağı şantiyesini ateşe verip kaçan 'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında sıcak temas sağlandı. Çatışmanın sürdüğü bölgede ilk belirlemelere göre 3 asker yaralandı. Çıkan çatışmada yaralanıp hastaneye kaldırılan yaralı askerlerden 1' inin kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi..

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 11:48 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 12:06

Merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında bulunan mermer ocağını salı gecesi basıp, ateşe veren 'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon yürüten güvenlik güçleri, kırsalda bir grup teröristi fark etti. Sıcak temasın sağlandığı bölgede çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 3 asker yaralandı. Bölgeye takviye güvenlik gücü ile sağlık görevlileri sevk edildi.

1 ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ

kırsalında PKK' lılarla çıkan çatışmada yaralanıp hastanekaldırılanlan yaralı askerlerden 1' inin kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi..

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Son dakika: Adıyaman'da çatışma: Yaralı askerler var
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