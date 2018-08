Son dakika: Dolar ve Euro fiyatı ateşi söndü! 16 Ağustos Döviz Kuru Dolar ve Euro alış satış ne kadar kaç TL?

Dolar ve Euro fiyatları bu sabah yine düşüş ile başladı. Dış güçlerin yaptığı kur saldırılarına rağmen her geçen gün gerilemeye devam ediyor. Bu gelişmeler nedeniyle döviz kuru ile ilgili son dakika haberler en çok takip edilen konuların ilk sırasında yer alıyor. 'Dolar ve Euro ne kadar' sorusunu araştıran kişiler doğru adresteler. Piyasalarda yaşanan son durumu an be an sabah.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz. Peki Dolar ve Euro ne kadar kaç TL oldu? İşte tüm ayrıntılar…

BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR KAÇ TL?

Dolar, 16 Ağustos Perşembe sabahı yine düşüş ile başladı. Her geçen gün gerileyen rakamlar nedeniyle döviz kuru ile ilgili son gelişmeler de heyecan takip edilen konular arasında yer alıyor. Bir sonraki sayfa üzerinden anlık fiyatlara ulaşabilirsiniz.

16 AĞUSTOS DÖVİZ KURU

Piyasalardaki inişli ve çıkışlı hareketlilik nedeniyle son günlerde döviz kuru en çok takip edilen konular arasında yer aldı. Peki bugün dolar ve euro kaç TL? İşte son rakamlar...