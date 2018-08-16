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Son dakika: 'dan 'ye yatırım desteği

Emiri Al Sani, Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Katar olarak 'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacaklarını bildirdi.

AA İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 18:06 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 02:11
Son dakika: Katar'dan Türkiye'ye yatırım desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim'in çalışma ziyareti çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Son dakika: Başkan Erdoğan ve Şeyh Temim’in görüşmesi 3,5 saat sürdü


Şeyh Temim, görüşmede, Katar olarak 'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacaklarını bildirdi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Katar Maliye Bakanı Ali Şerif El-İmadi'nin de hazır bulundukları görüşmede iki lider, Türkiye-Katar arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme hususundaki kararlılıklarını teyit etti.

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Son dakika: Katar'dan Türkiye'ye yatırım desteği
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