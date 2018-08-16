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: Kırmızı listedeki 'lının vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı

haberi... 'nın sözde elebaşlarından sözde yürütme konseyi üyesi "" kod adlı İsmail Özden, Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesine ve 'nın düzenlendiği ortak operasyonla dün etkisiz hale getirilmişti. PKK'lının vurulmasına ait görüntüler ortaya çıktı. İşte saniye saniye PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği anlar...

Giriş Tarihi: 16.8.2018 20:06 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 20:08
Son dakika: Kırmızı listedeki PKK'lının vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Twitter hesabından yapılan açıklamada, ile 'nın müşterek operasyonuyla İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunan / bölücü terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi ve Irak kuzeyi Sincar sorumlusu "" kod adlı İsmail Özden'in etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Sincar'da PKK'lı işte böyle vuruldu!


AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, PKK'nın en yaşlı üyelerinden 66 yaşındaki Özden'in etkisiz hale getirildiği operasyonla, PKK/KCK'ya yönelik sınır ötesinde yürütülen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Irak kuzeyi sözde Sincar sorumlusu "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden'in etkisiz hale getirildi.

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Son dakika: Kırmızı listedeki PKK'lının vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı
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