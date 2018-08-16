Son dakika: Kırmızı listedeki PKK'lının vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, MİT ile TSK'nın müşterek operasyonuyla İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunan PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi ve Irak kuzeyi Sincar sorumlusu "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden'in etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Sincar'da PKK'lı işte böyle vuruldu!



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, PKK'nın en yaşlı üyelerinden 66 yaşındaki Özden'in etkisiz hale getirildiği operasyonla, PKK/KCK'ya yönelik sınır ötesinde yürütülen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Irak kuzeyi sözde Sincar sorumlusu "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden'in etkisiz hale getirildi.