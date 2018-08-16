Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Terör örgütü PKK'ya eleman kazandırmak isteyen 3 kişi tutuklandı

Terör örgütü 'ya eleman kazandırmak isteyen 3 kişi tutuklandı

'in ilçesinde, terör örgütü 'ya eleman kazandırmak isteyen 3 şüpheli tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 12:00

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçesinde / terör örgütüne katılım yapacağı değerlendirilen bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bu kişinin, yasa dışı yollarla sınır hattından terör örgütü PKK'ya katılmasına yardım edecekleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Türk yapımı milli tüfek, ABD’nin tahtını sarsacak

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Terör örgütü PKK'ya eleman kazandırmak isteyen 3 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN