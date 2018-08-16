Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > ‘Türkiye krizi fırsata dönüştürmek üzere’

krizi fırsata dönüştürmek üzere’

Giriş Tarihi: 16.8.2018
‘Türkiye krizi fırsata dönüştürmek üzere’
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , ekonomide iyileşme trendinin başladığını söyledi. Kalın, "Aldığımız tedbirlerle, kurumlarımızın eşgüdüm içerisinde olduğu yeni tedbirlerle hamdolsun bir iyileşme trendinin olduğunu görüyoruz. Şu anda bu krizi fırsata dönüştürmek üzere. Katar Türkiye'ye 15 miyar dolarlık doğrudan yatırım yapacak. Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır ve Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır" diye konuştu. Kalın, 'ın hayal kırıklığı yaşadığının açıklanmasıyla ilgili de, "Eğer bir hayal kırıklığından bahsedeceksek Türkiye'nin hayal kırıklığının çok daha derin olduğunu ifade etmemiz gerekir" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Türkiye krizi fırsata dönüştürmek üzere’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN