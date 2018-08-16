‘Türkiye krizi fırsata dönüştürmek üzere’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, ekonomide iyileşme trendinin başladığını söyledi. Kalın, "Aldığımız tedbirlerle, kurumlarımızın eşgüdüm içerisinde olduğu yeni tedbirlerle hamdolsun bir iyileşme trendinin olduğunu görüyoruz. Şu anda Türkiye
bu krizi fırsata dönüştürmek üzere. Katar Türkiye'ye 15 miyar dolarlık doğrudan yatırım yapacak. Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır ve Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır" diye konuştu. Kalın, Trump
'ın hayal kırıklığı yaşadığının açıklanmasıyla ilgili de, "Eğer bir hayal kırıklığından bahsedeceksek Türkiye'nin hayal kırıklığının çok daha derin olduğunu ifade etmemiz gerekir" dedi.