300 dolar bozdurana 30 liralık yol bedava...

İstanbul
'da döviz
oyunu ile ilgili çeşitli kampanyalara trafikteki bir taksici de kendi çapında destek verdi. Döviz kurundaki artışa karşı tek kişilik kampanya yapan Rıdvan Önsarı, taksisinin camına "300 dolarını bozdurup dekontunu gösterene 30 TL yol bedava" yazdı. Dolara karşı eylem başlatan taksici Önsarı, ülkenin bu döviz darbe girişiminden kurtulması için vatandaş olarak üzerine düşeni yaptığını söyledi. Taksici herkes kendi üzerine düşeni yaparsa bu döviz oyunundan ülkenin kısa sürede kurtulacağını kaydetti.