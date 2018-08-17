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'li , Washington Büyükelçisi Kılıç ile görüştü

Senatör : Bugün Büyükelçisi ile papaz Brunson ve diğer konular hakkında samimi ve verimli bir toplantı gerçekleştirdim. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç: İkili ilişkiler üzerine ile yapıcı ve samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Ortak ajandamız üzerine temel konularla ilgili görüşlerimizi paylaştık. Yapıcı bir diyalog için diplomatik kanalların açık olmasının önemi üzerinde mutabık kaldık.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 23:57 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 02:03
ABD'li Senatör Graham, Washington Büyükelçisi Kılıç ile görüştü

'de Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Güney Carolina Senatörü ile 'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç bir araya gelerek, Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı papaz Andrew Brunson konusu da dahil ikili ilişkilerin değerlendirildiği görüşme yaptı.

ile , görüşmeye ilişkin hesapları üzerinden açıklamalar yaptı.

Graham paylaşımında, "Bugün Türkiye Büyükelçisi ile papaz Brunson ve diğer konular hakkında samimi ve verimli bir toplantı gerçekleştirdim." ifadesini kullandı.

Graham'in sosyal medya paylaşımının hemen ardından Büyükelçi Kılıç da Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

DİPLOMATİK KANALLARIN AÇIK OLMASINA VURGU

Kılıç açıklamasında, "İkili ilişkiler üzerine Senatör Graham ile yapıcı ve samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Ortak ajandamız üzerine temel konularla ilgili görüşlerimizi paylaştık. Yapıcı bir diyalog için diplomatik kanalların açık olmasının önemi üzerinde mutabık kaldık." bilgisini aktardı.

Graham hafta sonunda Amerikan televizyon kanalı Fox TV'de yaptığı açıklamalarda "Türkiye ile ilişkilerin tamir edilmesi çağrısında" bulunmuştu.

Büyükelçi Kılıç, ayrıca pazartesi günü Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Beyaz Saray'da bir görüşme yapmıştı.

Türkiye'deki yargı süreci devam eden Amerikalı Papaz Brunson ile ilgili iki ülke yetkilileri arasında geçen hafta Washington'da görüşmeler gerçekleştirilmişti.

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ABD'li Senatör Graham, Washington Büyükelçisi Kılıç ile görüştü
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