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’nin açıklamaları ciddi bir akıl tutulması

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018
ABD’nin açıklamaları ciddi bir akıl tutulması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü , kaynaklı ekonomik darbe girişimine ilişkin, "ABD'nin açıklamaları ciddi bir akıl tutulması" dedi. aHaber'de Murat Akgün'ün gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Ünal, ABD'nin ekonomik yaptırım kararıyla ilgili, "Evangelist ve Siyonist bir aklın ABD'nin gücünü kullanmasının onlar için bir bedeli olacak. -ABD ilişkileri çok hızlı bir şekilde rasyonel bir zemine taşınmalıdır. Türkiye, ABD'nin kaybetmeyi göze alabileceği bir müttefik değildir. Türkiye öncelikli olarak kendi dış politikasını ve ABD ile olan ilişkisini son derece onurlu bir şekilde ve yüce Türk milletinin hassasiyetlerini koruyarak yoluna devam edecek" dedi
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ABD’nin açıklamaları ciddi bir akıl tutulması
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