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Adıyaman’dan acı haber: 4 şehit

Adıyaman’da bir asker terör örgütü ’nın EYP’li saldırısı sonucu, 3 asker de la yaralıları kurtarmak isterken açılan dost ateşiyle şehit oldu

Giriş Tarihi: 17.8.2018
Adıyaman’dan acı haber: 4 şehit
Adıyaman'da, geçen salı gecesi merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalındaki mermer ocağını basan 'lı teröristler, iş makinelerini ve konteynırları ateşe verdikten sonra kaçtı. Bunun üzerine bölgede operasyon başlatıldı. Dün sabah da operasyonu yürüten güvenlik güçlerine takviye olarak yeni jandarma ekipleri gönderildi. Jandarmaları taşıyan zırhlı araç, Kuyucak Köyü yakınlarından geçerken, teröristler daha önce yola yerleştirdikleri EYP'yi infilak ettirdi.

TERÖRİST SANDILAR
Bunun üzerine bölgede sivil jandarma birimleri, yaralı arkadaşlarını la olay yerinden tahliye etmek istedi. Ancak yine bölgede bulunan güvenlik korucuları, sivil araçtaki jandarmaları, olay yerinden kaçmaya çalışan terörist sanarak ateş açtı. Olayda Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Özer ile Uzman çavuşlar Tuncay Doğan, Oğuzhan Tekerek ve Kürşat Yılmaz şehit oldu. Coşkun Sönmez, Salih Aynacı, Mehmet Ali Karagöz, Doğan Bişkener, Barış Asker Kaya, Yusuf Çopur da saldırıda yaralandı.

O TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ
Teröristlere yönelik 'de düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist öldürüldü. 'de düzenlenen operasyonda öldürülen 10 teröristten, Sorej Masiro kod adlı ve Rabun Zinar kod adlı Servet Özalp'ın da geçen haziranda Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Kabayel Karakolu'ndan çıkan askerlere saldırarak, er Şevki Eren Yatkın'ı (20) şehit eden, 3 askeri de yaralayan teröristler olduğu belirlendi.

Sırrıberk ARSLAN-Metin HARIKÇI /SABAH
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Adıyaman’dan acı haber: 4 şehit
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