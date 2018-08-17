Adıyaman’dan acı haber: 4 şehit

Adıyaman'da, geçen salı gecesi merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalındaki mermer ocağını basan PKK
'lı teröristler, iş makinelerini ve konteynırları ateşe verdikten sonra kaçtı. Bunun üzerine bölgede operasyon başlatıldı. Dün sabah da operasyonu yürüten güvenlik güçlerine takviye olarak yeni jandarma ekipleri gönderildi. Jandarmaları taşıyan zırhlı araç, Kuyucak Köyü yakınlarından geçerken, teröristler daha önce yola yerleştirdikleri EYP'yi infilak ettirdi. TERÖRİST SANDILAR
Bunun üzerine bölgede sivil jandarma birimleri, yaralı arkadaşlarını sivil araç
la olay yerinden tahliye etmek istedi. Ancak yine bölgede bulunan güvenlik korucuları, sivil araçtaki jandarmaları, olay yerinden kaçmaya çalışan terörist sanarak ateş açtı. Olayda Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Özer ile Uzman çavuşlar Tuncay Doğan, Oğuzhan Tekerek ve Kürşat Yılmaz şehit oldu. Coşkun Sönmez, Salih Aynacı, Mehmet Ali Karagöz, Doğan Bişkener, Barış Asker Kaya, Yusuf Çopur da saldırıda yaralandı. O TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ
Teröristlere yönelik Bingöl
'de
düzenlenen hava
destekli operasyonda
5 terörist öldürüldü. Tunceli
'de düzenlenen
operasyonda
öldürülen 10 teröristten,
Sorej Masiro
kod adlı Fırat Kaya
ve Rabun Zinar kod
adlı Servet Özalp'ın
da geçen haziranda
Bingöl'ün
Yedisu ilçesine
bağlı Kabayel
Karakolu'ndan çıkan
askerlere saldırarak,
er Şevki Eren
Yatkın'ı (20) şehit
eden, 3 askeri de
yaralayan teröristler
olduğu belirlendi. Sırrıberk ARSLAN-Metin HARIKÇI /SABAH