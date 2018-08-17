AK Parti'den tarihi kongre! Ekonomik saldırıdan güçlenerek çıkılıyor...

BURHANETTİN DURAN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

2002 seçimleriyle tek başına hükümet olan AK Parti on altı yıllık iktidarında bildik ezberin hepsini bozdu.

Hem kendini hem de Türkiye'yi dönüştürmekle kalmadı.

Aynı zamanda siyasi hayatımızın "bir krizle gelip başka bir krizle gönderilme" fasit dairesini de kırdı.

Bu bir ilktir.

AK Parti döneminde yaşanan başlıca krizleri şu şekilde sıralayabilirim: 2007 cumhurbaşkanlığı seçimi, 2013 gezi olayları ve yargı darbe girişimleri (17-25), 7 Haziran 2015 seçimi ve 15 temmuz 2016 darbe girişimi.

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi yarın toplanıyor

Her birisi hükümeti devirecek boyuttaki krizleri aşabilmek ve dahası böylece muktedir olabilmek sadece AK Parti'ye has bir tecrübedir.

Son haftalardaki ABD ile gerilim ve döviz kuru üzerinden yapılan ekonomik saldırı da Türkiye'yi ve AK Parti'yi güçlendirecek bir momentten fazlası değil.

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