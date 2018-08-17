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'den tarihi kongre! Ekonomik saldırıdan güçlenerek çıkılıyor...

17 yıllık tarihinin belki de en önemli kongresini gerçekleştiriyor. Yeni Başkanlık sisteminin ilk kongresinde büyük bir değişimin ayak seslerinin duyulacağı belirtiliyor. da bugünkü yazısında tarihi kongreden detaylara yer verdi.

Giriş Tarihi: 17.8.2018 12:10 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 12:28
AK Parti'den tarihi kongre! Ekonomik saldırıdan güçlenerek çıkılıyor...

BURHANETTİN DURAN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

2002 leriyle tek başına hükümet olan on altı yıllık iktidarında bildik ezberin hepsini bozdu.
Hem kendini hem de 'yi dönüştürmekle kalmadı.

Aynı zamanda siyasi hayatımızın "bir krizle gelip başka bir krizle gönderilme" fasit dairesini de kırdı.
Bu bir ilktir.

AK Parti döneminde yaşanan başlıca krizleri şu şekilde sıralayabilirim: 2007 cumhurbaşkanlığı seçimi, 2013 gezi olayları ve yargı darbe girişimleri (17-25), 7 Haziran 2015 seçimi ve 15 temmuz 2016 darbe girişimi.

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi yarın toplanıyor

Her birisi hükümeti devirecek boyuttaki krizleri aşabilmek ve dahası böylece muktedir olabilmek sadece AK Parti'ye has bir tecrübedir.
Son haftalardaki ABD ile gerilim ve döviz kuru üzerinden yapılan ekonomik saldırı da Türkiye'yi ve AK Parti'yi güçlendirecek bir momentten fazlası değil.

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AK Parti'den tarihi kongre! Ekonomik saldırıdan güçlenerek çıkılıyor...
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