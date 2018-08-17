Antalya’da gaybubet evine baskın: 6 gözaltı

Antalya
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ
üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen adreslere baskın yapıldı. Operasyonda, örgütün sözde ilçe sorumlularının da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Ankara'da ise bir vatandaşın ihbarını değerlendiren polis, sahte kimlik kullandıkları ve FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle aranan iki eski subayı gözaltına aldı.
Gaybubet evlerindeki aramada, dijital materyal, sahte kimlikler ve bir miktar para ele geçirildi.