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Başkan Erdoğan'dan '' mesajı

Başkanı , " yanında , heyelan gibi tabii felaketlerden de çıkardığımız dersler ışığında, her alanda çok önemli düzenlemeler gerçekleştirdik, yatırımlar yaptık. Bu tür felaketlere karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gereken tedbirleri almayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018 22:53 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 23:02
Başkan Erdoğan'dan 'deprem' mesajı

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 17 Ağustos 1999 Marmara i'nde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

" bize, ülkemizin tabii felaketler karşısında ne derece hazırlıksız olduğunu göstermiştir. Deprem yanında , heyelan gibi tabii felaketlerden de çıkardığımız dersler ışığında, her alanda çok önemli düzenlemeler gerçekleştirdik, yatırımlar yaptık. Bu tür felaketlere karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gereken tedbirleri almayı sürdüreceğiz."

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Başkan Erdoğan'dan 'deprem' mesajı
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