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’de değişim isteyenlere kıyım

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018
CHP’de değişim isteyenlere kıyım
'nin Cumhurbaşkanı adayı ve arkadaşlarının 16 Temmuz'da 'değişim' talebiyle başlattıkları seçimli olağanüstü kurultay için imza veren kurultay delegelerine yönelik ilk operasyon başladı. CHP Antalya Serik İlçe Başkanı Abdullah Akbaba, 'Kurultay için mükerrer imza kullandığı' gerekçesiyle CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter Mehmet Akif Hamzaçebi'nin imzasıyla 'Kesin çıkarma cezası' istemiyle disipline sevk edildi.

YANLIŞ YAPARLAR
Akbaba, "Değişimden yana hazır bir metni noterden gönderdim. Aynı noterden seçim maddelerini de ekleyip, ikinci bir metin gönderdik. Yanlış bir işlem yaptığımı düşünmüyorum. Değişim istedim diye partiden atacaklarsa yanlış yapmış olurlar" diye konuştu.
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CHP’de değişim isteyenlere kıyım
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