Ekonomik savaş ABD için utanç verici

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
, Büyükelçiler Konferansı sebebiyle Türkiye
'de bulunan kadın büyükelçilere ve büyükelçilerin eşlerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde öğle yemeği verdi. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: UTANÇ VERİCİ
Kadın büyükelçilerimizin varlığı, bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Sayılarının 53'e ulaştığını bilmek gerçekten çok büyük bir mutluluk. Diplomasimizin böylesine önemli bir oranının kadın eline teslim edilmiş olması, devletimizin kadınların gücüne ne kadar inandığını gösteriyor. Türkiye, genç nüfusu, büyüyen ekonomisi, özel coğrafi konumu ve tarihi birikimiyle dünyanın ilgi odağı. Bu ilgiyle orantılı olarak, büyük saldırılara da uğruyor. Son günlerde yaşadığımız ekonomik savaş, bunun en çarpıcı örneği. Ekonomik verilerle izah edilemeyecek kur değişimleri, okyanus ötesindeki kural tanımaz güç açlığını işaret ediyor. Uluslararası ilişkilerin saygınlığını zedeleyen bu tavır, Türkiye'den çok, bu tavrın sahiplerini küçültmektedir, o ülkeler için utanç verici. FİGÜRAN OLAMAYIZ
Uluslararası ilişkilerimiz, sizlerin ehil ellerinde olgunlaşarak Türkiye'nin haklı davası tüm dünyaya yayılacak. FETÖ
gibi terör örgütlerine karşı da en etkin mücadeleyi yine sizler vereceksiniz. Ülkemizin birlik bütünlüğüne kasteden bu örgütün yurtdışında Türkiye'nin adını kullanarak faaliyet göstermesi kabul edilemez. İlgili ülke makamlarına bu örgütün tehlikelerini anlatıp, süreci hızlandırmak sizlerin gayretiyle mümkün. Ülkemizin yurtdışına açılmaktaki temiz niyetlerini ifade edip, saygın duruşunu birlikte inşa etmeliyiz. Bu ülkenin büyük potansiyelini hep birlikte harekete geçirebiliriz. Başkalarının yazdığı hikayenin figüranı olmaktansa kendi hikayemizin kahramanı olmalıyız.