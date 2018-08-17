FETÖ elebaşı Gülen'e bizzat yollamış!

İzmir'de, "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin, FETÖ'nün TSK içindeki üyesi 103 sanık hakkında açılan davanın sanıklarından Kılınç'a isnat edilen suçlamalar dikkati çekiyor.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, kapatılan Prizma Kolejinin sahibi Kılınç'ın TSK'daki bazı FETÖ mensubu subaylara abilik yaptığı bilgisi yer alıyor.

HUSUSİ SORUMLU

Kılınç'ın, FETÖ'nün hiyerarşik yapılanması içerisinde "hususi sorumlu" şeklinde adlandırılan TSK'ya yerleştirilen örgüt mensuplarından sorumlu örgüt yöneticisi olduğu, örgüte gizli şekilde hizmet etmek amacıyla kurulan Prizma Kolejinin kurucusu ve yöneticisi konumunda bulunduğu kaydedilen iddianamede, sanığın, örgüt üyesi subaylara, "bilgi-fişleme-rapor" konusunda talimatlar vererek ilgili raporları temin ettiği anlatıldı.

BİLGİ, BELGE VE DÖKÜMAN GETİRMELERİ KONUSUNDA TALİMATLAR

Sanık Kılınç'ın, TSK içindeki örgüt üyelerinin öğrencilik yıllarında, okuldaki diğer öğrenciler, okul komutanları ve öğretmenler hakkında etnik kimlikleri, siyasi görüşleri, aile yapısı, alkol, kadın, para ve makam olarak adlandırılan zaaflarla ilgili genel ve özel bilgileri rapor haline getirerek kendisiyle ilgilenen ve hususi sorumlu olarak adlandırılan örgüt yöneticilerine verdiğine işaret edilen iddianamede, şu ifadeler yer alıyor:

"TSK içerisindeki FETÖ mensuplarının görev yaptığı birlik içerisinde konumu itibarıyla elde ettiği askeri bilgi, belge ve dokümanları gerek dijital, gerekse fiziki olarak temin ettikten sonra örgüt lideri Fetullah Gülen'e iletilmek üzere kendisinden sorumlu sivil hususi sorumlusuna verdiği anlaşıldığından Hakan Kılınç'ın sorumluluğunda bulunan TSK içerisinde FETÖ örgüt mensuplarına fiziki veya dijital olarak bilgi, belge ve doküman getirmeleri hususunda talimatlar, direktifler vererek ilgili bilgi, belge ve dokümanları temin ettiği anlaşılmaktadır."

PANDORA ADI VERİLEN VERİ TABANI

İddianamede ayrıca sanık Kılınç'ın, kamuoyunda "fuhuş ve askeri casusluk" olarak bilinen soruşturma dosyasında elde ettiği birçok fişleme ve TSK'ya ait bilgi, belge ve dokümanların soruşturmaya konu "pandora" adı verilen veri tabanının oluşması veya adreslerde bulunduğu iddia edilen askeri belgelerin birlik dışına çıkartılmasına katkısının olduğuna dikkati çekildi.

Kılınç'ın aynı dava ve başka davalarda yargılanan bazı subaylarla bağlantısına işaret edilen iddianamede, sanık hakkında ifade veren gizli tanık ve bazı tanıkların beyanları da paylaşıldı.

- OPERASYON

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davasının sanıkları arasında bulunan ve "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlamasından aranan FETÖ imamı Hakan Kılınç, Yenimahalle'de 16 Ağustos'ta saklandığı evde yakalanmıştı.

Sahte kimlikle yakalanan Kılınç'ın, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenmişti.