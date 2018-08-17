FETÖ'nün sözde "adliye imamı"na hapis cezası

Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "adliye imamı" olduğu, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, örgüte mensup adliye ve ceza infaz kurumu personelinden himmet topladığı, sohbet ve toplantı düzenleyerek yönettiği iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Hakan Altun, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan sanık Altun ve avukatı katıldı. Mahkeme gelen belgelerin okunmasıyla başlayan duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Gülay Arda mütalaasını verdi.

"ZAFER" KOD ADI

Arda, mütalaasında, sanık Altun'un ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''zincirleme şeklinde kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık'' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada, gizli tanık "X001" ifadesinde, Hakan Altun'un örgüt içerisinde "Zafer" kod adını kullandığını ileri sürdü.

Altun'un 2013 yılında adliye imamı olarak örgüt adına çalışmalar yaptığını öne süren gizli tanık, sanığın FETÖ adına katip, mübaşir ve ceza infaz koruma memurlarından sorumlu olduğunu iddia etti.

Sanığın, adliyenin katiplik sınavları öncesinde örgüte mensup kişileri bir öğrenci yurdunda 15 günlük bir kampa aldığını ve sınavda çıkacak metinleri dağıtarak çalıştırdığını belirten gizli tanık X001, ''Hakan Altun FETÖ adına faaliyetleri birinci elden kendisi yürütürdü. Himmetleri toplar ve FETÖ'nün toplama merkezine o gönderirdi. 2013 yılında hem adliye hem de ceza infaz kurumlarını FETÖ adına idare ederdi.'' dedi.

Gizli tanık "Yeşil"in de ifadesinin dinlenildiği duruşmada Altun, mütalaaya ve tanık ifadelerine karşı savunma yaptı.

Altun, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Bir süre ara verilen duruşmada, Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, sanık Altun'un, hakkında toplanan delil ve dinlenen tanık ifadelerinde ''zincirleme şeklinde kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık'' suçundan beraatine, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Yeltepe, Altun'un tutukluluk halinin devamına karar verildiğini kaydetti.