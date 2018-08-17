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Maarif Vakfı’ndan ’ta dev hamle

Giriş Tarihi: 17.8.2018
Maarif Vakfı’ndan Arnavutluk’ta dev hamle
Türkiye Maarif Vakfı (TMV) 'ta faaliyet gösteren Tirana Üniversitesi ve ona bağlı eğitim kurumlarını satın aldı. Arnavutluk'un ilk özel üniversitesi olarak 2002 yılında faaliyete başlayan New York Tirana Üniversitesi, daha sonra anaokulu, ilkokul ve ortaokul açarak her kademede eğitim vermeye başladı. 750'si üniversite, 180 lise ve anaokulu ile 9'uncu sınıf arası 90 olmak üzere, binin üzerinde öğrencisi bulunan bu eğitim kurumları, New York Eyalet Üniversitesi ile iş birliği yapıyor ve öğrencilerine çift diploma imkanı sunuyor. Okul 2018-2019 eğitim yılı itibarıyla Maarif Vakfı'nın kontrolünde devam edecek.
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Maarif Vakfı’ndan Arnavutluk’ta dev hamle
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