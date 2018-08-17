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'da operasyonu: 12 gözaltı

'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uygulama ve denetimlerde toplam 12 kişiyle birlikte madde ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018 09:50 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 09:50
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğü ekipleri Atakum ve Canik ilçeleri bölgesinde ile mücadele için uygulama ve denetim yaptı. Yapılan çalışmalarda Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde 3 şahıstan 2 adet içme aparatı ve 0,10 gram bonzai ele geçirildi. Yine Alanlı Mahallesi'nde 5 şüpheliden 6 paket bonzai elde edildi.

Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde 1 şahıstan 0,80 gram bonzai ele geçirilirken söz konusu şahsın yaralama suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının da olduğu tespit edildi. Yavuz Selim Mahallesi'nde 1 kadının üzerinden de 2 paket halinde bonzai elde edildi. Karşıyaka Mahallesi'nde 2 şüpheliden 1 adet uyuşturucu madde içme aparatı, 2 paket halinde 0,30 bonzai ele geçirildi.

Bu kapsamda 1'i kadın toplam 12 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
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