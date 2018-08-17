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Son dakika haberi: ve ne kadar kaç TL? 16 Ağustos kuru dolar ve euro alış satış fiyatı! Bugün dolar ne olur?

kuru ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. ve ’da yaşanan düşüş sürüyor ve TL değer kazanıyor. Bu nedenle ‘Dolar ve Euro ne kadar’ cevabı en çok araştırılan konuların başında geliyor. Dış güçlerin yaptığı kur saldırılarına rağmen her geçen dakika gerileyen Dolar ve Euro fiyatı vatandaşları da meraklandırıyor. Bu sabah saatlerinden döviz kurundaki son rakamları an be an buradan takip edebilirsiniz. Peki 16 Ağustos Perşembe Dolar ve Euro alış - satış fiyatları ne kadar kaç TL?

Giriş Tarihi: 17.8.2018 08:24 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 08:24
Son dakika haberi: Dolar ve Euro ne kadar kaç TL? 16 Ağustos Döviz kuru dolar ve euro alış satış fiyatı! Bugün dolar ne olur?

ve fiyatları bu sabah yine düşüş ile başladı. Dış güçlerin yaptığı kur saldırılarına rağmen her geçen gün gerilemeye devam ediyor. Bu gelişmeler nedeniyle kuru ile ilgili son dakika haberler en çok takip edilen konuların ilk sırasında yer alıyor. 'Dolar ve Euro ne kadar' sorusunu araştıran kişiler doğru adresteler. Piyasalarda yaşanan son durumu an be an sabah.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz. Peki Dolar ve Euro ne kadar kaç TL oldu? İşte tüm ayrıntılar…

BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR KAÇ TL?

Dolar, 16 Ağustos Perşembe sabahı yine düşüş ile başladı. Her geçen gün gerileyen rakamlar nedeniyle döviz kuru ile ilgili son gelişmeler de heyecan takip edilen konular arasında yer alıyor. Bir sonraki sayfa üzerinden anlık fiyatlara ulaşabilirsiniz.

16 AĞUSTOS DÖVİZ KURU

Piyasalardaki inişli ve çıkışlı hareketlilik nedeniyle son günlerde döviz kuru en çok takip edilen konular arasında yer aldı. Peki bugün dolar ve euro kaç TL? İşte son rakamlar...

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Son dakika haberi: Dolar ve Euro ne kadar kaç TL? 16 Ağustos Döviz kuru dolar ve euro alış satış fiyatı! Bugün dolar ne olur?
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