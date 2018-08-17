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Son dakika: sanığı meslekten ihraç edilen öğretmenlere hapis

Son dakika haberi! 'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan biri tutuklu 28 kişinin yargılandığı davada, sanıklardan 26'sı 2 yıl 1 ay ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan 2'sinin de beraatine karar verildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018 16:17 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 16:47
Son dakika: FETÖ sanığı meslekten ihraç edilen öğretmenlere hapis

'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan biri tutuklu 28 meslekten ihraç edilen öğretmenin yargılandığı davada, sanıklardan 26'sına 2 yıl 1 ay ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezası verildi, 2'sinin de beraati kararlaştırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan M.T. ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada söz hakkı verilen sanık M.T, üyesi olamadığını öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, tutuksuz yargılanan A.K. ve H.Ç'nin beraati, diğerlerinin hapisle cezalandırılması ve tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti, 26 sanığı 2 yıl 1 ay ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Heyet, sanıklar A.K. ve H.Ç'nin ise beraatine karar verdi.

Mahkeme ayrıca haklarında ByLock kullanıcısı olduklarına yönelik tespit yapılan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan mahkumiyet hükmü bulunan sanık H.O. ve F.K'nin tutuklanmasını kararlaştırdı.

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Son dakika: FETÖ sanığı meslekten ihraç edilen öğretmenlere hapis
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