Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: HDP’li Belediye Başkanı Hüseyin Yuka görevden uzaklaştırıldı

Son dakika: HDP’li Belediye Başkanı Hüseyin Yuka görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman'da PKK'ya yardım ve yataklık suçlamasıyla görevden alınan Belediye Başkanı Hüseyin Yük görevden uzaklaştırıldı.

Giriş Tarihi: 17.8.2018 13:13 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 13:24
Son dakika: HDP’li Belediye Başkanı Hüseyin Yuka görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman'da merkez ilçeye bağlı Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Yuka'nın görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yuka hakkında, 14 ve 16 Ağustos'taki terör olaylarıyla ilgisinin bulunduğu şüphesiyle Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca 16 Ağustos'ta soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Anayasa'nın 127'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince Kömür Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı." ifadesine yer verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: HDP’li Belediye Başkanı Hüseyin Yuka görevden uzaklaştırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN