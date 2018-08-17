Son dakika: HDP’li Belediye Başkanı Hüseyin Yuka görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman'da merkez ilçeye bağlı Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Yuka'nın görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yuka hakkında, 14 ve 16 Ağustos'taki terör olaylarıyla ilgisinin bulunduğu şüphesiyle Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca 16 Ağustos'ta soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Anayasa'nın 127'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince Kömür Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı." ifadesine yer verildi.