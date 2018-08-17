Türkiye'nin Oscar adayı Ahlat Ağacı oldu!

Türkiye'nin bu seneki Oscar Ödülleri için seçtiği aday belli oldu. Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi 'Ahlat Ağacı' Oscar aday adayları listesine Türkiye'den gönderilecek film olarak seçildi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurul, ABD'de yapılacak 91. Akademi Ödülleri (OSCAR) Yabancı Dilde En İyi Film Dalı'nda Türkiye adayını belirlemek üzere değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı isimli yeni filminin fragmanı yayınlandı

12 FİLM DEĞERLENDİRİLDİ

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu'na başvuran 12 filmin değerlendirildiği kurulda, yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı "Ahlat Ağacı" filmi, Türkiye'nin Yabancı Dilde Oscar adayı olarak belirlendi.

Dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan, son olarak 24. Saraybosna Film Festivali kapsamında "Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü almıştı.