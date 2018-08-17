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'nin Oscar adayı oldu!

'nin 91. Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sinema alanındaki meslek örgütlerinin temsilcilerinden oluşan seçici kurulun 12 film arasından yaptığı değerlendirme sonucunda yönetmenliğini 'ın üstlendiği 'Ahlât Ağacı' filmi oy çokluğu ile seçildi.

Giriş Tarihi: 17.8.2018 17:00 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 17:04
Türkiye'nin Oscar adayı Ahlat Ağacı oldu!

'nin bu seneki Oscar Ödülleri için seçtiği aday belli oldu. 'ın son filmi '' Oscar aday adayları listesine Türkiye'den gönderilecek film olarak seçildi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurul, ABD'de yapılacak 91. Akademi Ödülleri (OSCAR) Yabancı Dilde En İyi Film Dalı'nda Türkiye adayını belirlemek üzere değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı isimli yeni filminin fragmanı yayınlandı

12 FİLM DEĞERLENDİRİLDİ

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu'na başvuran 12 filmin değerlendirildiği kurulda, yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı "Ahlat Ağacı" filmi, Türkiye'nin Yabancı Dilde Oscar adayı olarak belirlendi.

Dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan, son olarak 24. Saraybosna Film Festivali kapsamında "Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü almıştı.

Nuri Bilge Ceylan'ın kariyerini bitirdik!

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Türkiye'nin Oscar adayı Ahlat Ağacı oldu!
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