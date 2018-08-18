100 dolar bozdurana minibüs bedava

İstanbul Sarıyer
19 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Minibüsçüleri tarafından "Haydi Türkiye
El Ele Devletine Sahip Çık" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında 100 dolar bozdurarak makbuzlarını ibraz eden yolcular ücretsiz taşındı. Tarabya Minibüsçüler Durağı'nda konuya ilişkin açıklama yapan Sarıyer Beşiktaş Bölgesi Minibüsçüler Kooperatif Başkanı Hakan Akkaya
, kooperatif olarak 17 durakta 308 araçla Türkiye'nin ekonomisine destek vermek amacıyla kampanya başlattıklarını söyledi. Kampanyanın, ülkedeki ekonomik koşullar sürdüğü müddetçe devam edeceğini ve Türk milletinin bu gibi durumlarda birbirine kenetlendiğini ifade eden Akkaya, Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın öncülüğünde büyük oyunu esnaf olarak gördüklerini ve Türkiye'ye destek için her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.